Австралийские ученые приступают к испытаниям трансдермальной вакцины от коронавируса

СИДНЕЙ, 25 июня. /ТАСС/. Австралийская биотехнологическая компания Technovalia совместно с рядом ведущих научно-исследовательских центров страны приступает к первой фазе клинических испытаний новой трансдермальной вакцины против коронавируса. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Университета Сиднея, исследователи из которого участвовали в разработке вакцины.

В пресс-службе сообщили, что новая австралийская вакцина создана, как и ряд других, с использованием ДНК вируса SARS-CoV2, однако ее отличает малоинвазивный способ доставки в организм. "Это вакцина следующего поколения, она не содержит добавок или консервантов, и вводить ее можно будет при помощи безыгольной инъекционной системы - струйного распылителя. Спрей под высоким давлением будет проникать через кожу и <…> стимулировать ответную реакцию иммунной системы", - отметили в университете.

По словам профессора Питера Ричмонда из центра вакцин и инфекционных заболеваний Уэсфармерс, сейчас очень важно "продолжать разрабатывать вакцины следующего поколения против COVID-19". "Нам нужно добиваться большей эффективности и безопасности [препаратов], контролировать иммунные реакции. Наличие большего ассортимента доступных вакцин увеличивает глобальный потенциал иммунизации, а в будущем позволит обеспечить действующим препаратом каждого пациента", - подчеркнул Ричмонд.

Планируется, что в первой фазе испытаний, стартовавших в пятницу, примут участие порядка 150 добровольцев. Все они получат две дозы вакцины с интервалом в 30 дней, после чего врачи оценят иммунный ответ их организма на прививку и оценят эффективность препарата.

С начала распространения нового коронавируса в Австралии было выявлено чуть больше 30 тыс. случаев заражения, 910 пациентов умерли. В марте 2020 года власти страны закрыли ее границы на въезд и выезд и ввели жесткие санитарные ограничения, которые были отменены в июле прошлого года. Государственная граница Австралии, по решению правительства страны, остается закрытой.

22 февраля 2021 года в Австралии началась кампания вакцинации. На сегодняшний день более 6,86 млн (из 25,6 млн) жителей страны получили по меньшей мере одну прививку от коронавируса, а около 720 тыс. австралийцев прошли полную вакцинацию. Национальный фармрегулятор одобрил применение вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и консорциума Pfizer - BioNTech.