Единый порядок межведомственного взаимодействия в госуслугах заработает с 2022 года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Единый порядок межведомственного взаимодействия при предоставлении госуслуг заработает в России с 2022 года, сообщает в пятницу пресс-служба правительства.

"В России начнет действовать единый порядок межведомственного взаимодействия при предоставлении госуслуг. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится в сообщении. - Документ вступает в силу с 1 января 2022 года".

Действие постановления распространяется на федеральные, региональные и местные органы власти, внебюджетные фонды и многофункциональные центры.

Согласно утвержденным правилам, обработка запроса, который одно ведомство направляет другому, не должна превышать 48 часов. При этом в случаях, когда электронное взаимодействие государственных органов невозможно, допускается обмен документами на бумажных носителях.

Также регламентируются отдельные аспекты межведомственного взаимодействия в режиме реального времени. Речь, например, идет об автоматическом получении сведений из баз данных. В таких ситуациях ответ на запрос госоргана должен поступать в течение двух секунд.

В кабмине добавили, что Минцифры - оператор единой системы межведомственного взаимодействия - будет вести контроль за качеством работы сервисов. "Выполнение положений регламента позволит оперативнее предоставлять госуслуги гражданам и бизнесу", - резюмировали в правительстве.