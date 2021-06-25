Ростуризм просит пускать туристов на Кубань после 1 августа по ПЦР-тесту

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Ростуризм попросил власти Краснодарского края продолжить после 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, а не только вакцинированных.

Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Ориентируясь на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии, я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом. Считаем, что это, наряду с четким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне", - сказала Догузова.

Ростуризм видит, что ситуация с коронавирусом сложная, развивается в регионах не равномерно и требует разного уровня ограничений для сдерживания роста заболеваемости, отметила она. Ведомство выступает за соблюдение всех необходимых мер безопасности и понимает, что этот летний туристический сезон проходит с учетом продолжающейся пандемии. Но также ключевая задача Ростуризма - дать туристам возможность безопасно путешествовать, а бизнесу - продолжать работать, подчеркнула Догузова.

"Мы рекомендуем людям, по возможности, вакцинироваться, если на то нет медицинских или иных противопоказаний, чтобы ситуация как можно быстрее нормализовалась и ограничения постепенно были сняты", - отметила руководитель Ростуризма.