В России с 1 сентября вступают в силу новые правила обжалования штрафов за нарушение ПДД

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Новые правила обжалования штрафов за нарушения ПДД, которые были зафиксированы камерами фотовидеофиксаций, вступают в силу с 1 сентября. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила направления экземпляров постановлений и копий решений по жалобам на постановления по делу об административном правонарушении и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг", - говорится в документе.

Согласно новым правилам, штраф будет считаться доставленным адресанту через портал госуслуг на следующий день с момента его размещения в личном кабинете, в том случае, если человек дал согласие на получение информации только через сайт, если такого согласия нет, то штраф будет считаться доставленным с момента входа адресата на портал в течение семи дней со дня размещения постановления.

Новые правила вступят в силу 1 сентября этого года.

В настоящее время водитель может обжаловать постановления, только придя лично в подразделение Госавтоинспекции или направить заявление в письменной форме по почте.