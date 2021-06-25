Опрос: каждый пятый опрошенный россиянин смог продержаться на диете менее одной недели

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Около 20% опрошенных россиян бросали соблюдать режим питания для снижения веса в первую неделю. Об этом говорится в исследовании сервиса доставки продуктов из 66 сетей "Сбермаркет" и исследовательской компании ResearchMe, которые выяснили отношение россиян к диетам и их опыт. Исследование проводилось в июне 2021 года, выборка составила более 1 500 человек по всей России.

"Большинство опрошенных россиян хотя бы раз в жизни сидели на диете - так ответили 57% респондентов (из них 68% женщин и 32% мужчин). При этом 38% тех, кто когда-то сидел на диете, смогли продержаться на диетическом питании от 1 до 6 месяцев. 22% опрошенных признались, что их диета продлилась менее 1 недели", - говорится в исследовании.

Среди регионов больше всего людей на диете в Москве и в Южном федеральном округе. Около 60% опрошенных отметили, что выбирают в качестве диеты отказ от продуктов, которые содержат сахар и муку - это самый популярный вид диеты. На втором месте - подсчет калорийности пищи (26%). Только 23% респондентов сказали, что придерживались диеты по рекомендации врача.

Около 20% опрошенных россиян жалеют о том, что когда-либо сидели на диетах - в результате у них появились физические или ментальные проблемы. "Самой частой психологической проблемой стало изменение отношения к своему телу - 42% из тех, кто когда-либо сидел на диете, стали думать, что имеют еще больший лишний вес. 36% признались, что имеют расстройство пищевого поведения (анорексия, булимия и другое) после того, как однажды придерживались диетического питания. 35% опрошенных согласились с идеей о том, что их будут любить, только если у них не будет лишних килограммов", - отметили аналитики.

Кроме того, 40% респондентов садились на диету, потому что считали, что лишний вес - это некрасиво. 37% опрошенных придерживались диетического питания из-за проблем со здоровьем из-за лишних килограммов. 15% мужчин и 9% женщин отметили, что сели на диету из-за того, что кто-то говорил об их лишнем весе. "60% россиян рассказали, что их самооценка повысилась после того, как они скинули лишние килограммы. 30% опрошенных отметили, что им удалось сэкономить деньги - на диете они не покупали фастфуд и сладости", - отметили аналитики.

Только 18% опрошенных россиян отметили, что лишние килограммы других людей не влияют на отношение к ним, а 40% замечают лишний вес других людей, но не обращают это внимание. 9% мужчин и 6% женщин сказали, что всегда обращают внимание на лишний вес других людей, и если бы была возможность, они бы не общались с людьми с лишними килограммами.