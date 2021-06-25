Россияне рассказали, во сколько лет заканчивается молодость

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. 19% опрошенных россиян считают, что молодость заканчивается в 30, столько же - что в 25 лет, следует из опроса медиахолдинга Rambler&Co, подготовленного ко Дню молодежи, который состоится 27 июня.

Возраст в XXI веке: что изменилось в нашем отношении к детству, зрелости и старению?

"Почти треть (31%) респондентов высказались против возрастных рамок и считают, что человек сам определяет, причислять себя к молодежи или нет. 19% опрошенных считают, что молодость заканчивается в 30, столько же - что в 25 лет. 15% согласились с законодательством и причислили к молодежи людей до 35 лет, 10% - до 21 года и 6% "снизили" возраст до 18 лет. Стоит отметить, что большинство участников опроса при этом оказались старше 35 лет (86%)", - следует из опроса компании.

Треть пользователей (33%) довольны своей молодостью и вспоминают много приятных моментов. 23% считают, что многое упустили, будучи молодыми. 22% называют этот период лучшим в жизни, еще 22% утверждают, что их молодость еще продолжается.

Также аналитики Rambler&Co спросили у россиян про ключевые ассоциации к слову "молодежь". Больше четверти опрошенных (26%) первым делом вспомнили учебу и новые открытия, 22% - легкомысленность, 20% - свободу, 11% - веселье, столько же выбрали перемены, у 10% молодежь ассоциируется с любознательностью.

Отмечается, что 62% опрошенных назвали молодость финансово комфортным периодом, несмотря на то что зарабатывали тогда меньше денег. 23% ответили, что в период с 14 до 30 лет им всегда хотелось большего, 8% в молодости могли позволить себе больше, а для 7% уровень жизни остался таким же комфортным.

Опрос проходил на портале "Рамблер" с 22 по 23 июня 2021 года. Охват составил 266 561 человек, среди которых 78% мужчин и 22% женщин.