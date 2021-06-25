Мизулина заявила, что с июня в мессенджерах выявили 3 тыс. фейков о COVID-19 и вакцинации

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили в соцсетях и мессенджерах 3,1 тыс. фейков о коронавирусе, вакцине, ходе вакцинации, некоторые из них переданы в МВД РФ для установления личностей их создателей. Об этом ТАСС в пятницу сообщила директор Лиги, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

"Волонтеры Лиги безопасного интернета в ходе мониторинга распространения противоправной информации в сети Интернет обнаружили 3 тыс. 112 фейков о коронавирусе, вакцине, ходе вакцинации, а также о тех мерах, которые предпринимают регионы в связи с ростом заболеваемости", - собеседница агентства.

По ее словам, в некоторых рассылаемых недостоверных сообщениях рассказывается о якобы высокой смертности после вакцинации. "Эта информация не соответствует действительности и не находит никакого фактического подтверждения. Такие опасные для жизни и здоровья граждан фейки мы уже направили в МВД России для проведения проверки и установления их создателей", - пояснила она.

Большая часть фейков рассылается через мессенджер WhatsApp. Также обнаружены недостоверные публикации и сообщения в YouTube, Instagram, Telegram, мессенджере Viber.

По ее словам, в случае получения подтверждения того, что публикация является недостоверной, волонтер Лиги направляет жалобу в социальную сеть или мессенджер. Если от ИТ-платформы не следует никакой реакции по удалению либо маркировке фейка, то волонтер далее обращается в Роскомнадзор.

Призыв к открытости

Мизулина считает, что фейки появляются от того, что "существует информационный вакуум". "У людей отсутствует достаточная информация по теме, нет активного диалога с гражданами, разъяснительной работы со стороны органов власти и министерства здравоохранения. Мы призываем все уровни власти к диалогу с гражданами и информационной открытости", - сказала директор Лиги.

Массовая вакцинация от коронавируса взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из трех зарегистрированных вакцин - "Спутник V", "Эпиваккорона" или "Ковивак". Четвертая вакцина - "Спутник лайт" в гражданский оборот пока не поступила.