В Москве 25 июня ожидаются гроза, дождь и град

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе, дожде с градом и усилении ветра до вечера пятницы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:30 по 21:00 25 июня местами на территории Москвы ожидаются кратковременный дождь, гроза и град. При грозе усиление ветра до 12-17 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений и парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от грозы и дождя под деревьями.