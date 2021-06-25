В России зарегистрировали 601 смерть из-за коронавируса за сутки. Это максимум с 21 января

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 601 против 568 днем ранее. Прирост стал максимальным с 21 января, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Всего, по данным штаба, из-за новой болезни в стране умерли 132 064 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,44%.

За сутки умерли 98 человек в Санкт-Петербурге, 26 в Республике Бурятия, 25 в Нижегородской области, 19 в Краснодарском крае, 18 в Свердловской области, 16 в Пензенской области.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 20 393, до 5 409 088. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%.

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 1 194 инфицированных, в Нижегородской области - 311, в Республике Бурятия - 281, в Воронежской области - 239, в Республике Крым - 232.

В настоящее время в России болеют 347 385 человек.

Выздоровевшие

Число вылечившихся возросло за сутки на 14 024, это максимум с 6 марта.

Всего с начала пандемии выздоровели 4 929 639 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 91,1% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 1 897 пациентов в Санкт-Петербурге, 233 в Воронежской области, 191 в Свердловской области, 188 в Архангельской области, 165 в Нижегородской области .