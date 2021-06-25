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Пандемия COVID-19
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В Москве зарегистрировали рекордное число умерших от коронавируса за сутки

Число умерших из-за коронавируса в столице за сутки возросло на 98
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 98, что стало новым максимумом с начала пандемии. Это следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Всего в городе, по данным штаба, умерли 21 876, или 1,65%, заболевших.

За сутки в Москве выявили 7 916 случаев заражения против 8 598 днем ранее, в относительном выражении прирост составил 0,6%. С начала пандемии в столице заразились 1 323 757 человек.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 4 558 пациентов. За все время выздоровели 1 135 580 человек. В настоящее время в столице болеют 166 301 человек.

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