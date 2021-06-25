{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Подмосковье выявили 2 436 заразившихся коронавирусом за сутки. Это максимум за пандемию

Всего в регионе подтвердили 301 291 случай заражения

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 2 436, что стало новым максимумом с начала пандемии, следует из опубликованных в пятницу данных оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Днем ранее в Подмосковье выявили 2 308 случаев. Всего в регионе подтвердили 301 291 случай заражения.

За сутки выписаны по выздоровлению 1 702 пациента, всего выздоровели 246 121 человек. Число летальных исходов за сутки составило 19, всего в регионе умерли 6 419 человек.

В настоящее время в области болеют 48 751 человек.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Израильтян вновь обязали носить маски в помещениях через 10 дней после отмены меры
Предписание вернули в действие в связи с возобновлением роста показателей заболеваемости
Читать полностью