Продажи туров на Кубань в Петербурге упали на четверть после объявления об ограничениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Продажи туров на кубанские курорты в Санкт-Петербурге сократились на четверть после введения властями Краснодарского края обязательного наличия отрицательных ПЦР-тестов у туристов при заселении в гостиницы и санатории в июле и сертификата о вакцинации - с августа. Речи о массовых аннуляциях пока нет, сообщила ТАСС директор Российского союза туриндустрии (РСТ) на Северо-Западе Екатерина Шадская.

"Массовых аннуляций пока нет - только звонки, туристы уточняют детали, постановление еще только вышло. Но продажи направления за день просели на четверть", - сказала собеседница агентства. По ее словам, аналогичная ситуация отмечается на всем северо-западе России.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности до 1 октября, которым закреплено, что с 31 июля средства размещения туристов будут заселять гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или вакцинированных от коронавируса граждан, с 1 августа курорты края будут принимать только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за 3 календарных дня до предъявления, наличие тестов будет обязательным и для несовершеннолетних при заселении в гостиницы и отели. Новые меры не касаются организаций отдыха и оздоровления детей, а также медицинских организаций.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.