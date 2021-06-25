Эксперт заявил, что штамм коронавируса "Дельта" становится доминирующим в России

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Штамм коронавируса "Дельта" становится доминирующим в России, отмечается его более высокая заразность. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России возросло за сутки на 20 393, сообщили в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

"В настоящий момент происходит смена доминирующего штамма коронавируса, речь об индийском штамме "Дельта". Вирус приобрел особые свойства, которые обуславливают более высокую заразительность", - сказал он.

Горелов добавил, что также изменился и возрастной состав заболевших. Молодые люди и подростки, ведущие социально активный образ жизни, стали болеть чаще и в результате интенсивно распространять вирус в своей среде и других возрастных группах. Кроме того, граждане в последнее время пренебрегают мерами эпидемиологической безопасности: не носят маски в транспорте, не соблюдают социальную дистанцию и посещают места массового скопления людей.

По мнению Горелова, еще одной причиной роста заболеваемости стал сезон отпусков, когда люди массово перемещаются. "Чтобы исправить эпидемиологическую ситуацию, необходимо не только соблюдать все эти меры предосторожности, но и самое главное - пройти вакцинацию. На сегодня это, пожалуй, единственная возможность остановить рост заболеваемости и стабилизировать эпидемиологическую ситуацию", - заключил он.