В России прорабатывается база по обращению с затопленными ядерными отходами

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия в межведомственном формате вырабатывает законодательную базу по обращению с затопленными радиоактивными отходами. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на международном медиаконгрессе представителей стран - участниц Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

"Я могу сказать, что мы сейчас по данному вопросу, если говорить о нашей стране, то в межведомственном формате - различные российские ведомства вырабатывают соответствующую законодательную базу. Не могу пока раскрыть детали, потому что это находится в процессе согласования", - сказала она.

Говоря о том, как будет задействован Арктический совет в период председательства в нем России для решения этой проблемы, Захарова отметила, что пока говорить об этом преждевременно. "Но мы настроены на конструктивное взаимодействие по этой тематике с нашими международными партнерами", - подчеркнула дипломат.