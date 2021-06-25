{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России прорабатывается база по обращению с затопленными ядерными отходами

РФ настроена на конструктивное взаимодействие по этой тематике с международными партнерами, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия в межведомственном формате вырабатывает законодательную базу по обращению с затопленными радиоактивными отходами. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на международном медиаконгрессе представителей стран - участниц Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

"Я могу сказать, что мы сейчас по данному вопросу, если говорить о нашей стране, то в межведомственном формате - различные российские ведомства вырабатывают соответствующую законодательную базу. Не могу пока раскрыть детали, потому что это находится в процессе согласования", - сказала она.

Говоря о том, как будет задействован Арктический совет в период председательства в нем России для решения этой проблемы, Захарова отметила, что пока говорить об этом преждевременно. "Но мы настроены на конструктивное взаимодействие по этой тематике с нашими международными партнерами", - подчеркнула дипломат.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
Власти Кубани пока не рассматривают возможность изменения условий пребывания на курортах
С 1 августа отели региона принимают только с сертификатом о вакцинации
Читать полностью