Туроператоры заявляют об остановке продаж туров в Краснодарский край

ТАСС, 25 июня. Продажи туров в Краснодарский край, по сути, остановились после того, как власти Краснодарского края сообщили, что с 1 августа не будут пускать на курорты непривившихся путешественников. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"По Краснодарскому краю массовых аннуляций пока нет, но продажи уже встали", - сказала Тюрина со ссылкой на данные ряда туроператоров.

По данным турагентств, часть туристов, которая рассматривала возможность отдыха в Краснодарском крае, теперь изучает вариант с отпуском в Турции, отметила она. Туроператоры считают, что многие не успеют привиться к указанному сроку, кроме того, многие туристы уже переболели коронавирусом и пока не планировали делать прививку, отметила она.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила сегодня, что обратилась к властям Краснодарского края с просьбой продолжить после 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, а не только вакцинированных. При этом Ростуризм рекомендует путешественникам по возможности вакцинироваться, если на то нет медицинских или иных противопоказаний.