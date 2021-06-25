Ростуризм посоветовал туристам обязательно страховаться от COVID-19 при выезде за рубеж

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Ростуризм рекомендует туристам в обязательном порядке страховаться от коронавируса при выезде за рубеж, говорится в сообщении ведомства.

Страхование здоровья является неотъемлемым элементом безопасности при поездках, особенно за рубеж, поэтому каждый турист должен в полной мере осознавать последствия отказа от приобретения страхового полиса, подчеркнули в Ростуризме.

"Без страховки есть большой риск вообще остаться без медицинской помощи, либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия. Поэтому, как и в прошлом году, мы призываем наших граждан обязательно приобретать медицинскую страховку, а туроператоров - информировать наших граждан как о возможностях страхования, так и о тех рисках, которые берет на себя турист, отказываясь это делать", - заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводятся в сообщении.