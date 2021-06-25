Развод караулов в Кремле 26 июня отменили из-за жары

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Церемония развода караулов, которая по субботам проходит в Кремле, на этот раз, 26 июня, не состоится из-за жары. Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Российской Федерации.

"В связи с высокой температурой воздуха 26 июня 2021 года церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России проводиться не будет", - говорится в сообщении.

Церемония развода караулов проходит в Кремле каждую субботу в теплое время года. В ней принимают участие подразделения ФСО России: Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.

Посмотреть на церемониал на Соборной площади может любой желающий, купив билет на посещение Кремля.