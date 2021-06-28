Я не прививаюсь от ковида, потому что… Разбираем популярные причины

Профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин

Сейчас за эффективностью разных вакцин против новых вариантов коронавируса внимательно следят во всем мире, в том числе в России. По последним данным, вакцины, которые защищали от исходных вариантов SARS-CoV-2, остаются эффективными и против новых, распространенных в России, в первую очередь — "Альфы" и "Дельты". Список стран, где привита большая доля населения, растет, и вакцинация повсюду снижает общее число заболевших, хотя в этих странах в основном встречаются именно новые варианты вируса. Невозможно заранее предсказать, как вакцина будет действовать на те варианты, которые появятся в будущем, но даже если они будут частично уходить от иммунитета, состав вакцин можно будет обновлять. Это, например, делают каждый год с вакциной от гриппа.

Доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий и Университета Ратгерса (США) Константин Северинов

Вакцины против COVID-19, эффективность действия которых доказана, приводят к образованию у привитых людей антител, которые нейтрализуют вирус и защищают от инфекции. Новые штаммы вируса нейтрализуются антителами в крови вакцинированных медленнее, чем исходный уханьский вариант, против которого вакцины были разработаны, но в любом случае нейтрализация происходит. В крови невакцинированных людей вирус не нейтрализуется совсем. Уровень защиты, который обеспечивают вакцины, прошедшие необходимые испытания, достаточно высок, чтобы человек или не заболел новыми вариантами, или перенес болезнь легче, чем невакцинированный. Специальных препаратов против разных штаммов коронавируса, скорее всего, не будет: они просто не потребуются.

Доктор психологических наук, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик

Исследования, которые мы провели, показывают, что негативное отношение к вакцинации от COVID-19 объясняется целым рядом факторов: низким социальным доверием, беспокойством по поводу непредвиденных последствий вакцинации, убеждением в том, что большинство других людей не доверяют вакцинам и верой в конспирологические теории. Но самый большой вклад в него вносит представление о COVID-19 как о заболевании, которое все еще плохо изучено и последствия которого неизвестны. Важно понимать, что природу COVID-19 уже исследовали намного лучше, чем в 2020 году, большинство независимых экспертов во многом сходятся. А эффективность вакцин против оспы и полиомиелита тоже не стопроцентная: прививки против этих болезней действуют в 90–95% случаев ("Спутник" эффективен в 97,6% случаев — прим. ТАСС).