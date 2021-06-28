Я не прививаюсь от ковида, потому что… Разбираем популярные причины

Можно ли заразить и заразиться после прививки, эффективна ли вакцина против новых штаммов и меняет ли она структуру ДНК? Собрали в соцсетях и среди знакомых самые частые аргументы против прививок от коронавируса и обсудили их со специалистами.
Верю в прививки от болезней, которые побеждены. Что помогает от оспы или полиомиелита, понятно, а про ковид постоянно выясняется что-то новое, вирус мутирует — вакцина может не действовать
Профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин
Сейчас за эффективностью разных вакцин против новых вариантов коронавируса внимательно следят во всем мире, в том числе в России. По последним данным, вакцины, которые защищали от исходных вариантов SARS-CoV-2, остаются эффективными и против новых, распространенных в России, в первую очередь — "Альфы" и "Дельты". Список стран, где привита большая доля населения, растет, и вакцинация повсюду снижает общее число заболевших, хотя в этих странах в основном встречаются именно новые варианты вируса. Невозможно заранее предсказать, как вакцина будет действовать на те варианты, которые появятся в будущем, но даже если они будут частично уходить от иммунитета, состав вакцин можно будет обновлять. Это, например, делают каждый год с вакциной от гриппа.
Доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий и Университета Ратгерса (США) Константин Северинов
Вакцины против COVID-19, эффективность действия которых доказана, приводят к образованию у привитых людей антител, которые нейтрализуют вирус и защищают от инфекции. Новые штаммы вируса нейтрализуются антителами в крови вакцинированных медленнее, чем исходный уханьский вариант, против которого вакцины были разработаны, но в любом случае нейтрализация происходит. В крови невакцинированных людей вирус не нейтрализуется совсем. Уровень защиты, который обеспечивают вакцины, прошедшие необходимые испытания, достаточно высок, чтобы человек или не заболел новыми вариантами, или перенес болезнь легче, чем невакцинированный. Специальных препаратов против разных штаммов коронавируса, скорее всего, не будет: они просто не потребуются.
Доктор психологических наук, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик
Исследования, которые мы провели, показывают, что негативное отношение к вакцинации от COVID-19 объясняется целым рядом факторов: низким социальным доверием, беспокойством по поводу непредвиденных последствий вакцинации, убеждением в том, что большинство других людей не доверяют вакцинам и верой в конспирологические теории. Но самый большой вклад в него вносит представление о COVID-19 как о заболевании, которое все еще плохо изучено и последствия которого неизвестны. Важно понимать, что природу COVID-19 уже исследовали намного лучше, чем в 2020 году, большинство независимых экспертов во многом сходятся. А эффективность вакцин против оспы и полиомиелита тоже не стопроцентная: прививки против этих болезней действуют в 90–95% случаев ("Спутник" эффективен в 97,6% случаев — прим. ТАСС).
Жду, когда появится вакцина на основе мертвого вируса, а не синтетическая
Константин Северинов: Чтобы разработать вакцину на основе убитого вируса, нужно иметь возможность в гигантских количествах нарабатывать инфекционный вирус, а потом его убивать, обрабатывая специальными химическими веществами, и готовить на основе убитого вируса вакцины. Очевидно, что для создания таких вакцин нужно иметь доступ к вирусу и уметь нарабатывать его в лабораторных и производственных условиях. Для этого нужно время. Чтобы сделать рекомбинантную вакцину наподобие "Спутника", нужен не физический доступ к самому вирусу, а доступ на компьютере к его генетической информации. Ее опубликовали в начале 2020 года. Именно поэтому "Спутник" появился раньше инактивированной, то есть убитой вакцины "Ковивак" и успел пройти все три фазы клинических испытаний. Эффективность его защитного действия доказана. Убитые вакцины против болезней, вызываемых другими вирусами, широко используются, это проверенный временем способ создания вакцин. Данных об эффективности, защитном действии "Ковивака" пока нет: соответствующая третья фаза клинических испытаний проводится сейчас, результаты ожидаются к концу лета (по предварительным итогам клинических исследований второй фазы, примерно у 80% добровольцев сформировались антитела — прим. ТАСС).
Ждать можно чего угодно, но эта тактика может оказаться непродуктивной. Во время ожидания большое количество людей заражается, некоторые успевают умереть, пока ждут.
Не доверяю вакцине, которую тестируют меньше года. Долгосрочные последствия могут быть заметны только через несколько лет
Вакцина "Спутник" прошла три фазы клинических испытаний, которые подтвердили: препарат безопасен и эффективен. Результаты опубликовал ведущий медицинский журнал The Lancet.
Два этапа исследований "Эпиваккороны" показали, что и эта вакцина способна обезопасить от коронавирусной инфекции.
"Ковивак" тоже успешно прошел две фазы клинических испытаний.
Константин Северинов: Доказано, что вакцины, которые сейчас используются, предотвращают заболевание. У всех этих вакцин экстренное разрешение на использование, ведь мы находимся в состоянии пандемии, или войны, если хотите. Важно понимать, что вероятность заболеть в ближайший месяц ковидом и даже, возможно, умереть высока и времени выяснять все возможные последствия вакцинации перед тем, как принять решение о прививке, просто нет. Весь опыт прошлого говорит, что риск осложнений, особенно долгосрочных, от применения вакцин ничтожен в сравнении с риском заболеваний, против которых вакцины направлены.
Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин
У людей, перенесших COVID-19, значительно увеличивался риск нарушения работы легких и сердца, появлялись одышка, аритмия, тахикардия, диабет, непроходящая усталость и мышечная слабость. Ни одного из описанных нарушений не наблюдалось у миллионов россиян, получивших вакцину.
Вакцина вызывает бесплодие
Это заблуждение в колонке для STAT разбирает репродуктивный эндокринолог и специалист по бесплодию Ив Файнберг. Специалист прослеживает миф с момента, когда он появился: когда антипрививочники отправили письмо в Европейское агентство лекарственных средств (EMA), которое регистрирует препараты в Евросоюзе. В письме они написали, что шиповидный белок коронавируса, который иммунная система учится распознавать с помощью вакцины BioNTech/Pfizer, содержит белок синцитин-1, который необходим в плаценте. Файнберг подтверждает, что без синцитина-1 может неправильно сформироваться плацента или случиться выкидыш. Но в вакцинах нет ни самого белка, ни того, из-за чего выработались бы антитела к синцитину-1.
Константин Северинов: Людям, которые это говорят, стоит задуматься, на чем может быть основано такое утверждение. Представьте себе: Pfizer тестировали прошлым летом, клинические испытания "Спутника" проводили прошлой осенью. Беременных в группы испытуемых не включали, а женщины, которые участвовали в испытаниях, брали на себя обязательства использовать контрацептивы. В официальный гражданский доступ эти вакцины попали лишь в декабре 2020 года. Сейчас июнь. Беременность длится девять месяцев. Чтобы сказать, что вакцины вызывают бесплодие, нужно, чтобы люди, которые делали прививки в январе, долго и безуспешно пытались зачать ребенка, а потом сообщили об этом куда то, где были бы проведены исследования, которые показывают, что эта неспособность связана именно с вакцинацией, а не с миллионом других причин. Тогда можно было бы сказать, что это связано с вакциной. Такого анализа никто не проводил. Дети, которых зачали в январе и последующие месяцы массовой вакцинации, еще не родились. То есть утверждения и якобы о бесплодии, и о дефектах у новорожденных заведомо безумные, у них не может быть никаких разумных оснований.
Тимофей Нестик: Ни по одной вакцине от COVID-19 нет подтвержденных данных о влиянии на репродуктивное здоровье. К сожалению, попытки спорить с убежденными противниками прививок провоцируют эффект бумеранга: развенчание мифов закрепляет в памяти сами мифы. Исследования показывают, что ключевые предпосылки веры в конспирологические теории — переживание потери контроля и низкое социальное доверие. Вера в конспирологические теории защищает непротиворечивую, логичную картину мира в условиях высокой неопределенности, создает иллюзию понимания и контроля ситуации. Поэтому важно не только приводить научные данные о безопасности вакцин и объяснять, как появляются конспирологические теории, но и повышать уверенность в том, что люди в силах контролировать ситуацию, поддерживать самооценку, демонстрировать доверие к их выбору. И конечно, нужно предоставлять людям как можно более широкий выбор вакцин.
Вакцина облегчает болезнь, но не так сильно снижает риск быть переносчиком, то есть не влияет на общую эпидемиологическую обстановку
Георгий Базыкин: Это не так. Например, в Израиле поголовная вакцинация привела к тому, что ковид там практически побежден.
После прививки человек может быть заразным
Константин Северинов: Это возможно. Но привитый человек гораздо менее заразен, чем непривитый. Вы заражаетесь вирусом через носоглотку, какое-то время он там размножается, заражает ваши клетки, производит вирусное потомство. Если вы вакцинировались, то антитела, которые у вас уже есть, мешают инфекции распространиться, и организм побеждает вирус быстрее, чем если вы не делали прививку. Но какое-то время, пока вирус полностью не побежден, вы можете заражать других людей, хотя количество вирусов, которые вы будете производить и "выпускать" наружу, будет меньше, чем то количество, которое вы производили бы, если бы не делали прививку. И если вы общаетесь с зараженным человеком, которому ввели вакцину, то, скорее всего, вероятность заболеть будет ниже, потому что он или она при прочих равных будет выделять меньше вируса наружу.
Вакцина может изменить ДНК
Константин Северинов: Есть разные вакцины. У некоторых в основе РНК, у некоторых пептиды, в составе других, например в "Спутнике", есть ДНК. Механизм действия "Спутника" такой: безвредный, неспособный к размножению аденовирус попадает в некоторые клетки нашего организма. Эти клетки начинают производить S-белок коронавируса. Этот белок попадает в кровь, и в качестве реакции на него вырабатываются антитела. Потом клеточный иммунитет, который формируется в это же время, убивает клетки, которые производят S-белок. Следов от вакцины (кроме собственно иммунитета) не остается.
Отношение к ДНК как к чему-то святому, конечно, прекрасно, но ни на чем не основано. Многие привычные для нас процессы связаны изменениями ДНК в некоторых из триллионов клеток, из которых состоит наше тело. Например, ДНК неизбежно меняется, накапливает мутации, когда мы загораем. Более того, каждый раз, когда клетка делится, в ДНК дочерних клеток возникает несколько десятков мутаций, которых не было в родительской. Наконец, при всех многочисленных вирусных инфекциях, которыми каждый из нас болеет, в некоторые из наших клеток попадает генетический материал вируса — возбудителя болезни.
Считаю свой иммунитет слишком слабым, чтобы добровольно подсадить себе коронавирус
Константин Северинов: Во-первых, коронавирус никто себе не подсаживает: это происходит, только если человек заражается. В вакцинах коронавируса или нет вовсе, или он убит химическим воздействием, как в "Ковиваке". Понятия "слабый (или сильный) иммунитет" не существует. Это все из фольклора некоторых не самых образованных российских врачей, возможно, гомеопатов.
Если речь идет об иммунодефиците, болезнях иммунной системы, то проблема как раз и будет в том, что прививка просто может не подействовать: антитела не возникнут, потому что нормальный иммунный ответ не произойдет. Вакцина сама по себе — не источник инфекции, она призвана эту инфекцию предотвратить. Хуже точно не будет.
Тимофей Нестик: Людям свойственно считать, что все естественное лучше искусственного, но в случае с иммунитетом это не всегда так. В подобных случаях следует напоминать о том, что угроза для жизни со стороны COVID-19 выше, чем со стороны вакцинации. Это так называемый психологический эффект избегания потерь: стремясь избежать угрозы, люди становятся более склонными принимать риск, в том числе — риски, связанные с последствиями прививки. При этом следует помнить, что соотношение между риском заболеть и риском вакцинации индивидуально, о противопоказаниях может судить только врач.
У меня хороший иммунитет к респираторным заболеваниям, а инъекции я переношу плохо. Не знаю, что принесет больше вреда
Константин Северинов: Все хорошие-плохие иммунитеты остаются на совести тех, кто о них говорит. Здесь нужно рассматривать конкретный случай: если человек сможет объяснить, что конкретно он имеет в виду, появится предмет для обсуждения. А вообще, можно посмотреть советский мультик про бегемотика, который боялся прививок. Там как раз об этом. Бегемотик, кстати, получил в конце концов желтуху.
Я принимаю сильные препараты со сложным механизмом действия: нейролептики и нормотимики. Непонятно, как они и другие психотропные вещества будут взаимодействовать с вакциной
Кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт, специалист в области тревожно-депрессивных, психосоматических и личностных расстройств Виктория Читлова
Исследований на этот счет пока нет, но есть большая практика — моя и коллег. Во-первых, исходя из того, что мы знаем, взаимодействия в целом нет, и на практике мы не видим никаких осложнений. Пациенты принимают лекарства по рецепту, чувствуют себя комфортно. Правда, если после вакцинации температура поднимается выше 38 градусов, мы рекомендуем на пару дней прекратить пить нейролептики. Это связано с дискомфортом, который накладывается на высокую температуру, если лекарства принять. Антидепрессанты в это время можно не исключать.
Врач отговорил делать прививку, хотя у меня нет противопоказаний
Константин Северинов: Это большая проблема. С одной стороны, сказывается просто низкий уровень профессиональных знаний очень многих врачей, а с другой — врач, который назначает, точнее рекомендует сделать прививку, в некотором смысле становится ответственным за ее результат. Ему или ей гораздо легче сказать, что он/она не рекомендует прививаться, чем взять на себя ответственность и порекомендовать прививку. Такой врач думает, добро глядя своему пациенту в глаза: "Хочу ли я, чтобы у него была потенциальная, очень редкая реакция на прививку, которую я рекомендую и он потом поднимет скандал, или пусть он погуляет? Возможно, он заболеет и даже умрет от ковида, но я не буду иметь к этому никакого отношения…"
Нужно узнавать, чем руководствуется доктор, когда убеждает вас не делать прививку, если есть сомнения в его аргументах — консультироваться с другими специалистами. Но вообще, чтобы вакцинироваться, рекомендация лечащего врача не нужна, нужно лишь заполнить анкету и вопрос о целесообразности решится на месте.
Я переболел ковидом, понимаю, как от него можно вылечиться и как народными методами ослабить симптомы. Организм справится, если уже справился один раз
Константин Северинов: Те, кто уже переболел, могут считать себя защищенными, по крайней мере, на какое-то время (по мнению большинства специалистов, чтобы повысить гарантию защиты, через полгода после окончания болезни желательно вакцинироваться — прим. ТАСС). Людей, которые болеют повторно, гораздо, гораздо меньше, чем тех, кто болеет в первый раз. А условные народные чеснок и имбирь в любом случае никакого эффекта не дадут, а в умеренных количествах — не сделают хуже.
Тимофей Нестик: Когда мы сталкиваемся с новой и непонятной угрозой, мы пытаемся "приручить" ее и уподобляем другим, уже известным и более понятным рискам. В результате формируется ложное убеждение, что COVID-19 ничем не отличается от известных инфекционных болезней — от гриппа и других ОРВИ — и что для защиты от него достаточно сильного иммунитета. Редкость или отсутствие тех или иных событий в личном опыте приводят к тому, что мы недооцениваем их вероятность: человеку кажется, что если он легко перенес болезнь или даже не обращался к врачу, то так же легко справится с новыми штаммами коронавируса. К сожалению, достаточно примеров, когда самолечение и естественный иммунитет не облегчали, а только усугубляли ситуацию.
Людям с хроническими заболеваниями и пожилым прививаться нельзя — это может быть опасно
По данным пресс-службы Роспотребнадзора, хронические заболевания могут помешать ввести "Эпиваккорону" или "Спутник" только в периоды, когда они обостряются, хотя в каждом конкретном случае стоит консультироваться с врачом.
"По данным поствакцинального наблюдения, переносимость вакцины лучше именно у пожилых людей: у них реже возникают повышение температуры, головная боль, менее выражена слабость в ответ на вакцинацию, — рассказала ТАСС в октябре главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ольга Ткачева. — Могу предположить, что это связано со старением иммунной системы. Реакция на введение антигена у пожилых не столь мощная, но ее достаточно, чтобы выработать иммунитет. Как показали исследования, и в группе пожилых, и в группе молодых вакцинация эффективна". Так или иначе, пожилой возраст сам по себе — не противопоказание для вакцинации, уточняет Ольга Ткачева. Противопоказания к вакцинации у пожилых людей точно такие же, как и у молодых, и они обычно описаны в инструкции к препарату.
Прививки помогают организму, но в то же время делают его более уязвимым. Мои знакомые прививались от гриппа, но потом тяжело переносили даже простуду
Константин Северинов: К сожалению, разговоры на уровне конкретных отдельных историй можно воспринимать серьезно, только если есть возможность каждую из них изучить, оценить, убедиться, что человек понимает, о чем говорит: что все происходит так, как утверждается, не на уровне "одна бабка сказала", а на уровне статистически достоверных выборок. Ведь когда мы говорим об эпидемиологии, о необходимости и пользе прививок, речь идет не об одном человеке, а о сотнях тысяч, миллионах человек.
На больших, статистически значимых массивах людей проверено: вакцинация работает. От оспы, полиомиелита, энцефалита и так далее. И от коронавируса тоже. При этом нет ни одной стопроцентно эффективной вакцины. В каждом случае приходится соотносить риски: от заболевания, от побочных эффектов вакцины и сравнивать эти риски с выгодами, положительными эффектами вакцин. Никто не застрахован от редкой реакции на препарат, хотя случаи, когда она возникает, очень и очень редки — гораздо чаще возникает риск погибнуть в автомобильной катастрофе. В том числе поэтому после прививки важно соблюдать меры предосторожности: люди не получают билет в жизнь без болезней. Но вероятность заболеть снижается. Насколько именно — выясняется по испытаниям третьей фазы клинических исследований и последующего мониторинга использования вакцины в гражданском обороте.
Надо быть уверенным в том, что организм в нормальном состоянии, а тут то простуда, то аллергия: непонятно, когда лучше привиться
Константин Северинов: Это горе от ума. Руководствоваться стоит вот чем: согласно официальным данным, от "Спутника" не умер ни один человек. При этом использовано не менее 30 млн доз вакцины. От коронавируса умирали и умирают, а от вакцины нет. В нашей стране более 130 тыс. человек умерло, согласно официальной статистике, за год с хвостиком. Судя по избыточной смертности, на самом деле умерло около полумиллиона человек. Вы не умрете от вакцины, не умрете от аллергии и простуды, не умрете от прививки, аллергии и простуды вместе взятых. А от ковида вы можете умереть. И ваши близкие тоже. Повышенная тревожность во времена пандемии понятна. Но все-таки важно соотносить риски, мы же разумные люди.
После второй прививки знакомые лежали дома неделю. Я себе такого позволить не могу: много дел
Тимофей Нестик: Нам свойственно переоценивать маловероятные риски, если мы столкнулись с наглядными примерами их последствий, "прочувствовали" их на своем или чужом опыте. И наоборот: гораздо более вероятные риски недооцениваются, если их описывают абстрактные прогнозы и статистика. В подобных ситуациях доводом могут быть другие конкретные примеры: уже не редкие случаи, когда именно вакцинация спасла жизнь, или сожаления людей, которые не сделали вовремя прививку или не настояли на том, чтобы вакцинировались их близкие.
Федеральный закон №157 дает право отказаться от любой профилактической прививки. И вообще, мое тело — мое дело
Юрист в сфере здравоохранения, директор международной юридической компании Yusufov Group Асад Юсуфов
Федеральный закон предусматривает, что у главного санитарного врача региона есть право вводить обязательную вакцинацию. Он может определить и объявить уровень опасности и необходимость провести вакцинацию от конкретного вируса.
Кроме национального календаря прививок — обязательного для всех — есть эпидемиологический календарь. Туда Минздрав внес прививку против коронавирусной инфекции еще в декабре. Когда возникает угроза инфекционных заболеваний, прививки вводят всему населению или отдельным профессиональным группам.
"Вообще у нас эпидемическое законодательство долгие годы было просто мертвым, поскольку таких ситуаций не возникало. И поэтому все противоречия не вскрылись на практике. Сейчас, как только пришла эпидемия, это стало заметно. Все юридические пробелы: что считать самоизоляцией, что принудительной вакцинацией, что добровольной вакцинацией, что в этих случаях необходимо делать, что подразумевается под отстранением от работы. В трудовом кодексе это не проработано, а в распоряжениях Роструда указано, что человека, который не сделал обязательную для него прививку, можно отстранить от работы", — рассуждает юрист.
Тимофей Нестик: Следует признать, что прививка, сделанная по принуждению, воспринимается как вторжение государства в личное пространство человека. В условиях пандемии один из самых сильных страхов — перестать контролировать свою жизнь. Ограничительные меры, которые вынужденно принимает государство, носят массовый, обезличенный характер и подпитывают еще один страх — потерять индивидуальность. Все это усиливается традиционно низким уровнем доверия к социальным институтам, конспирологическими убеждениями и полярными мнениями в социальных сетях. Негативную роль играет расхождение в оценках экспертов, когда мы слышим диаметрально противоположные суждения от людей, знаниям или осведомленности которых доверяем. Кроме того, массовую аудиторию бомбардируют растущими числами заражений и смертей. Это вызывает эффект нечувствительности к масштабу жертв, эмпатия блокируется. Между тем добровольная вакцинация — это способ вернуться к нормальной жизни и сохранить возможность влиять на ее ход.
Без прививки можно обойтись, пока лично меня делать ее не принуждают
Тимофей Нестик: Если мы перекладываем ответственность за свое здоровье на государство, то становимся более уязвимыми для множества других психологических искажений. В том числе для сверхоптимизма: исследования показывают, что мы ниже оцениваем вероятность заразиться самим или заразить других, чем вероятность того, что это случится с кем-то другим.
Мы все равно умрем каждый в свой час: чему быть, того не миновать
Тимофей Нестик: Фатализм — одна из защитных реакций на глобальную угрозу, контролировать которую трудно. По данным наших докоронавирусных исследований, она характерна для 13% россиян, а во время пандемии эта доля возросла до 20–26%. Одна из причин фатализма — низкая вера в свою способность защитить от пандемии и ее последствий себя и близких. Страх становится причиной изменить поведение только в тех случаях, когда люди верят в свою способность повлиять на ситуацию. В противном случае он запускает сильные защитные реакции. Когда в СМИ нагнетают страх, возникает противоречие: человек тревожится, но при этом думает, что изменить ситуацию не может. Этот диссонанс разрешается так: снижается вероятность риска и тяжелых его последствий, человек отрицает ситуацию, прибегает к ковид-диссидентству и фатализму.
Страх заразиться — одна из предпосылок готовности вакцинироваться, но он не влияет на негативное отношение к вакцинации, если оно уже сформировалось. Если вы хотите объяснить кому-то из близких, почему вакцинация важна, стоит говорить эмоционально, но избегать катастрофизации и алармизма. Нужно вызывать не страх собственного заражения, а тревогу за тех, кто дорог.
Вместе с вакциной мне введут чип. Это все Билл Гейтс
Миф о том, что с препаратом для прививок от коронавируса вводят микросхему, которая следит за человеком, исследовал The Verge. Его растиражировали зарубежные медиа, когда в марте прошлого года Билл Гейтс предположил, что однажды у каждого появится карточка с оцифрованными медицинскими данными, в том числе с информацией о прививках, которые человек сделал.
Через три месяца Билл Гейтс опроверг теорию заговора. "Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень сложно отрицать такое, так как это очень глупо или странно", — приводит слова предпринимателя портал Business Insider.
Полина Меньшова, Габриэла Чалабова