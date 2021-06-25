Песков привьется вакциной "Спутник Лайт"

В беседе с журналистами в пятницу он отметил, что пока не вакцинировался из-за очень высокого титра и наличия Т-клеточного иммунитета.

"Но у нас новые рекомендации врачей на этой неделе пришли, что даже с высокими антителами тоже лучше прививаться, поэтому, а также исходя из того, что с прививкой просто логистически будет гораздо легче жить и работать, то я планирую в ближайшие недели сделать [прививку вакциной] "Спутник Лайт", - сказал представитель Кремля.

Песков перенес коронавирусную инфекцию в мае 2020 года. Рассказывая о том, как он перенес болезнь, пресс-секретарь российского лидера отмечал, что ему было не по себе, присутствовал "определенный страх", но никаких последствий инфекция не оставила.