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Песков привьется вакциной "Спутник Лайт"

Он отметил, что пока не вакцинировался из-за очень высокого титра и наличия Т-клеточного иммунитета
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о намерении в ближайшие недели привиться однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", несмотря на сохранение высокого уровня антител после перенесенной болезни.

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В беседе с журналистами в пятницу он отметил, что пока не вакцинировался из-за очень высокого титра и наличия Т-клеточного иммунитета.

"Но у нас новые рекомендации врачей на этой неделе пришли, что даже с высокими антителами тоже лучше прививаться, поэтому, а также исходя из того, что с прививкой просто логистически будет гораздо легче жить и работать, то я планирую в ближайшие недели сделать [прививку вакциной] "Спутник Лайт", - сказал представитель Кремля.

Песков перенес коронавирусную инфекцию в мае 2020 года. Рассказывая о том, как он перенес болезнь, пресс-секретарь российского лидера отмечал, что ему было не по себе, присутствовал "определенный страх", но никаких последствий инфекция не оставила.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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