Кремль не сомневается, что в ближайшие дни дефицит вакцины в регионах компенсируют

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. В Кремле нет сомнений, что в ближайшие дни дефицит вакцины от ковида в регионах будет компенсирован. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет никаких сомнений, что в ближайшие дни все эти возникшие дефицитные ситуации будут компенсированы", - заявил он.

По мнению представителя Кремля, цепочка поставки компонентов вакцины от ковида в регионы должна быть ускорена.

"Поскольку, слава богу, произошел такой резкий рост количества желающих вакцинироваться <…> да, надо будет ускорить всю цепочку [поставок], с учетом того, что граждане стали проявлять большую сознательность, большее понимание опасности, которая стоит перед всеми нами", - заявил Песков журналистам, комментируя информацию о недостатке доз вакцины в ряде регионов, в частности в Хабаровске, Екатеринбурге и т. д.

Песков отметил, что система закупок и поставок "достаточно гибкая". Он также обратил внимание на то, что вакцина нуждается в соблюдении особых условий хранения. "В больших объемах ее хранить по всей географии страны просто невозможно", - заметил он.