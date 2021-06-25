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Пандемия COVID-19
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Песков заявил, что нет смысла прогнозировать сроки снятия антиковидных ограничений

Никто не знает, когда уйдет угроза пандемии, добавил представитель Кремля

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от прогнозов сроков снятия антиковидных ограничений, подчеркнув, что никто не знает, когда уйдет угроза пандемии.

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"Любые прогнозы на этот счет абсолютно рискуют стать крайне неточными", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в пятницу. Он отметил, что антиковидные ограничения "действуют и будут действовать на период пандемии". "Когда эта угроза уйдет из нашей жизни и уйдет ли она вообще, на этот вопрос вряд ли кто-то может ответить", - заключил Песков.

"Нужно привыкать жить в тех условиях, которые предлагает нам жизнь", - ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос, стоит ли привыкать "жить с QR-кодами".

Песков при этом выразил недоумение в связи с информацией о каких-то акциях протеста противников вакцинации, отметив, что он не слышал о таком. "А что, они не хотят прививаться? <…> Обязательной вакцинации нет, ее не надо бояться, их никто не заставляет. Они неверно видят ситуацию", - подчеркнул представитель Кремля.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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