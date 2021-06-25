Эксперт предупредила о негативных последствиях курения в жару

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Аномальная жара может стать причиной плохого самочувствия, особенно для пожилых, детей, лиц с хроническими заболеваниями. Кроме того, одним из раздражителей и фактором ухудшения здоровья может также стать курение, заявила в пятницу директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

"На жаре может нарушаться кровоснабжение органов, происходит потеря электролитов, расширяются вены, увеличивается пульс. Это может привести к тромбозам, ишемии, сердечной недостаточности и хронической венозной недостаточности, - приводит ее слова пресс-служба НМИЦ терапии. - Курение негативно влияет на все системы организма, но в первую очередь на сердечно-сосудистую и нервную систему. Как это ни парадоксально, именно курение усиливает раздражительность и общую слабость во время жары. Курение и жара вместе ведут к снижению работоспособности и негативно влияют на когнитивные функции, поэтому во время жары курящие люди особенно часто чувствуют себя неважно, а риск развития сердечных заболеваний повышается во много раз".

Первыми признаками неблагоприятного воздействия жары могут быть раздражительность, головная боль и снижение работоспособности. В тяжелых случаях нарушается терморегуляция, появляется одышка, человек может потерять сознание, добавила Драпкина. По ее словам, эти симптомы часто свидетельствуют о возникновении теплового или солнечного удара, который может вызвать повреждения мозга.

"Сейчас ужесточаются меры противодействия COVID-19, в том числе вводятся новые правила посещения ресторанов и веранд. Я бы предложила отказаться от курения кальянов в ресторанах как минимум на время пандемии", - добавила врач.

Как избежать перегрева

Для того, чтобы избежать перегрева, Драпкина советует не забывать пить много воды, отказаться от алкогольных и сладких напитков, лимонадов. Пищу лучше принимать маленькими порциями несколько раз в течение дня, избегать тяжелой жирной пищи и переедания. Если работа связана с пребыванием на жаре, то нужно стараться чередовать нахождение на воздухе с пребыванием в прохладном кондиционируемом помещении. Желательно, чтобы разница температур на улице и в помещении не превышала 10 градусов. "Резкий перепад температур также вреден для организма, может привести к переохлаждению и к простудам", - пояснила она.

"Носите легкую одежду из натурального хлопка или льна, откажитесь от синтетических тканей и темных оттенков, которые "притягивают" солнечные лучи и нагреваются сильнее. Во время жары мы рекомендуем работодателям дать послабления работникам и разрешить им ходить на работу без галстука", - отметила она. Кроме того, не следует забывать о головных уборах и солнцезащитных очках, особенно это актуально для детей, которые наиболее подвержены нарушениям терморегуляции.

Говоря о физической нагрузке, Драпкина посоветовала на время жары отказаться от изнуряющих силовых и кардионагрузок. При этом можно оставить утреннюю разминку, растяжку и йогу, а также легкие расслабляющие пробежки на рассвете или поздним вечером.

Температурные рекорды

Ранее Гидрометцентр России предупредил о продолжении серии температурных рекордов в Москве в течение недели. Новые погодные максимумы могут быть установлены 25, 26 и 27 июня, воздух в эти дни будет прогреваться до 32-36 градусов тепла.