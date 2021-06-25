Духовный лидер Ирана получил первую дозу иранской вакцины

ТЕГЕРАН, 25 июня. /ТАСС/. Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи в пятницу получил первую дозу иранской вакцины от коронавируса. Об сообщил официальный сайт Хаменеи.

Ранее сообщалось, что вакцинация пройдет с использованием препарата COV Iran Barakat.

"Большое спасибо всем тем, кто прилагал свои усилия и использовал научные знания и опыт, чтобы страна могла применять вакцину от коронавируса", - сказал духовный лидер Ирана после получения первой дозы препарата, сообщает в пятницу телерадиовещательная корпорация IRIB.

В среду глава Академии медицинских наук Алиреза Маранди сказал, что Хаменеи выдвинул для вакцинации два требования - во-первых, он не должен быть вакцинирован вне очереди, во-вторых, он будет использовать только иранский препарат. Маранди отметил, что по этой причине, когда началась вакцинация людей старше 80 лет, Хаменеи отказался от иностранной вакцины и стал ждать иранскую.

Вакцинация населения Ирана при помощи собственного препарата COV Iran Barakat началась 12 июня в тестовом режиме в расположенном на востоке страны городе Мешхед. 14 июня препарат получил разрешение министерства здравоохранения для экстренного использования по всей стране. Власти Ирана планируют производить около 11 млн доз вакцины в месяц.

9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V". Кроме того, используются препараты китайской компании Sinopharm, индийской компании Bharat Biotech и британско-шведской AstraZeneca.