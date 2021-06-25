МИД Израиля осудил польский закон, ущемляющий права уцелевших в Холокосте на реституцию

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал в пятницу утвержденный 24 июня Сеймом Польши законопроект, ограничивающий права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого у них имущества, "ужасной несправедливостью и позором".

"Польский закон, который, по сути, блокирует возвращение еврейской собственности или компенсацию за нее пережившим Холокост и их потомкам, является ужасной несправедливостью и позором, нарушающим права переживших Холокост и их потомков, а также выходцев из еврейских общин, живших в Польше веками. Это совершенно немыслимый шаг", - говорится в заявлении Лапида, распространенном в пятницу пресс-службой МИД еврейского государства.

"Этот аморальный закон нанесет серьезный ущерб отношениям между нашими государствами (Польшей и Израилем - прим. ТАСС)", - предупредил глава израильского внешнеполитического ведомства. "Мы (Израиль - прим. ТАСС) со всей серьезностью относимся к попытке предотвратить возвращение законным владельцам собственности, украденной у евреев нацистами и их пособниками в период Холокоста в странах Европы. Никакой закон не изменит историю, и этот позорный акт не сотрет ужас Холокоста и память о нем", - добавил Лапид.

В пресс-службе МИД отметили, что министр сделал это заявление "в связи с утверждением 24 июня Сеймом Республики Польша законопроекта, ограничивающего права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого у них имущества".

Обновление закона было принято Сеймом (нижняя палата польского парламента) в четверг. Согласно поправкам, по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, невозможно будет его оспорить.