Путин поручил организовать в 2022 году системы долговременного ухода за инвалидами

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил организовать в 2022 году во всех субъектах РФ системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Перечень поручений по итогам состоявшейся 8 июня 2021 года встречи с социальными работниками и представителями некоммерческих организаций опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Обеспечить в течение 2022 года внедрение во всех субъектах Российской Федерации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, определив источник финансирования этой системы", - говорится в поручениях. Правительству необходимо представить доклад до 15 января 2022 года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин увеличил до 24 число регионов, в которых оказание помощи людям пожилого возраста и инвалидам будет реализовано в рамках новой системы долговременного ухода (СДУ). В 2021 году помощь в рамках СДУ получат не менее 5,8% граждан пожилого возраста и инвалидов в 24 пилотных регионах.

Проект по введению СДУ реализуется с 2018 года. В ходе его внедрения в регионах отрабатываются новые сервисы, выстраиваются более эффективные механизмы выявления нуждающихся в помощи, готовятся нормативные правовые акты. Изначально в нем участвовали шесть регионов, в 2019 году - 12, в 2020 году - 18.