Власти Кубани пока не рассматривают возможность изменения условий пребывания на курортах

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, где с 1 августа заселять в отели и гостиницы будут только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса, пока не рассматривают возможность изменения этих условий, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила журналистам, что Ростуризм попросил власти Краснодарского края продолжить после 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, а не только вакцинированных.

"На данный момент никакие изменения не рассматриваются", - сказали в пресс-службе.