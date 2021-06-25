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Власти Кубани пока не рассматривают возможность изменения условий пребывания на курортах

С 1 августа отели региона принимают только с сертификатом о вакцинации

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, где с 1 августа заселять в отели и гостиницы будут только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса, пока не рассматривают возможность изменения этих условий, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила журналистам, что Ростуризм попросил власти Краснодарского края продолжить после 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, а не только вакцинированных.

"На данный момент никакие изменения не рассматриваются", - сказали в пресс-службе.

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