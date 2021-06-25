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Прямая линия с президентом РФ

Жителям регионов понадобится только смартфон, чтобы задать вопрос Путину на прямой линии

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, используя приложение "Москва - Кремль", можно записать видео, наговорить аудио, прислать текст

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Телевизионные камеры больше не нужны для того, чтобы жители регионов смогли обратиться к президенту России Владимиру Путину на прямую линию. Как заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, для этого теперь достаточно смартфона. Таким образом он ответил на вопрос о прямых телевизионных включениях из субъектов РФ, которые использовались в прежние годы для этого формата общения президента с населением.

"Камеры больше не нужны, и телевидение больше не нужно. Нужен каждый отдельно взятый гражданин со своим смартфоном. Технологии, которые применяются, позволяют исключить из цепочки каких-либо посредников в общении между гражданами и президентом", - сказал Песков.

При этом он пояснил, что посредников "и так не было, потому что президент всегда знакомился с большой частью массива обращений граждан".

"А на этот раз, используя приложение "Москва - Кремль", можно и записать видео, и наговорить аудио, и прислать текст, и так далее. Это абсолютно мультиформатное приложение, которое дает возможность любому гражданину задать вопрос в том виде, в котором он считает необходимым", - добавил представитель Кремля.

Говоря о преимущественно региональном характере прямой линии, Песков указал: "Это наша страна, и люди живут во всех регионах, и каждый гражданин хочет задать вопрос президенту. Поэтому вся география нашей страны будет представлена. Президент будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов - и по тематике, и по географии".

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РоссияПрямая линия с президентом РФПесков, Дмитрий Сергеевич
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