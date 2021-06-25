Как получить QR-код для посещения кафе и ресторанов в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Московские кафе и рестораны с 28 июня переведут на новый формат работы из-за ситуации с коронавирусом - принимать посетителей можно будет только по специальным QR-кодам. Сервис для их получения заработал в пятницу на портале mos.ru, также для этого можно воспользоваться сайтом госуслуг. О том, кто теперь сможет посещать заведения общепита в столице и что для этого нужно сделать, в материале ТАСС.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина посещать места общественного питания смогут только привившиеся в России одной из зарегистрированных в стране вакцин, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней и сданный только в столичной клинике. Подтверждением этому будут служить специальные QR-коды, которые сотрудники заведений будут проверять на входе, сверяя данные с паспортом - его тоже необходимо иметь при себе.

Как будут работать кафе и рестораны

В "бесковидный" режим перейдут все заведения общепита в Москве . Включение предприятий в реестр COVID-free носит заявительный характер: после внесения данных заведения в реестр на i.moscow предприятия общепита могут начать работать без ограничений по времени. Горожане смогут посещать такие кафе и рестораны без средств индивидуальной защиты, столы в них можно расставлять ближе, чем на 1,5 м друг от друга, но персонал будет работать в масках и перчатках.

. Включение предприятий в реестр COVID-free носит заявительный характер: после внесения данных заведения в реестр на i.moscow предприятия общепита могут начать работать без ограничений по времени. Горожане смогут посещать такие кафе и рестораны без средств индивидуальной защиты, столы в них можно расставлять ближе, чем на 1,5 м друг от друга, но персонал будет работать в масках и перчатках. Московские кафе, бары и рестораны, которые после 28 июня не заявили о работе в "бесковидном" режиме на i.moscow и не готовы принимать гостей исключительно по QR-кодам, могут работать только на вынос или доставку. При этом до 11 июля включительно летние веранды и сезонные кафе в Москве будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.

Кто может получить QR-код

Вакцинированные в регионах России граждане смогут посещать столичные кафе и рестораны по QR-коду с сайта госуслуг, иностранцы - с QR-кодом, который они могут получить на mos.ru, сдав отрицательный тест на коронавирус в одной из столичных клиник либо привившись от коронавируса в России.

ПЦР для получения кода необходимо будет сдать следующим категориям граждан: иностранцы, привитые в других странах либо переболевшие не в Москве, иностранцы и россияне, у которых есть противопоказания к вакцинации, либо они переболели бессимптомно и узнали об этом, сдав тест на антитела, а также те, кто переболел коронавирусом ранее, чем полгода назад.

Для получения QR-кода учитывается только завершенная вакцинация , то есть двумя компонентами двухфазной вакцины или одним компонентом однофазной вакцины. Несовершеннолетние смогут посетить рестораны при предъявлении на входе QR-кода по результатам ПЦР-тестирования либо в сопровождении взрослых, у которых будет при себе QR-код.

, то есть двумя компонентами двухфазной вакцины или одним компонентом однофазной вакцины. Несовершеннолетние смогут посетить рестораны при предъявлении на входе QR-кода по результатам ПЦР-тестирования либо в сопровождении взрослых, у которых будет при себе QR-код. Граждане с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 смогут посетить "бесковидные" рестораны в Москве, предъявив на входе QR-код по результатам ПЦР-тестирования. Это же правило действует для тех, кто переболел бессимптомно и узнал об этом, сдав тест на антитела.

Как получить QR-код на mos.ru

QR-код жители и гости столицы могут получить с помощью сервиса immune.mos.ru. На главной странице mos.ru нужно кликнуть на баннер о получении QR-кода, на следующей странице будут доступны две кнопки - "Получить QR-код для граждан РФ" и "Получить QR-код для иностранных граждан".

Для россиян, у которых есть аккаунт на mos.ru, процедура займет два клика , поскольку данные - фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС и номер мобильного телефона - будут заполнены автоматически. Также их можно ввести вручную. Затем нужно "запросить информацию" для QR-кода.

, поскольку данные - фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС и номер мобильного телефона - будут заполнены автоматически. Также их можно ввести вручную. Затем нужно "запросить информацию" для QR-кода. Тому, кто переболел, система сразу выдаст код с уведомлением "Статус: переболел. Предъявите данный QR-код при посещении общественных мест, в которых осуществляется контроль его наличия у посетителя". Под кодом находятся срок его действия, инициалы получившего и дата рождения. Для привившихся полностью статус будет соответствующий, а вот для тех, кто получил лишь первый компонент, ответ будет - "Статус: Вакцинирован (1 из 2 компонентов)", в котором также система напомнит о возможности получить код только после второго компонента.

Для иностранных граждан необходимо будет заполнить форму со следующими сведениями: фамилия, имя и отчество, дата рождения, номер мобильного телефона, серия и номер паспорта иностранного гражданина. Также есть графа для номера патента на работу в России. Для получения QR-кода данные должны совпадать с указанными данными при сдаче ПЦР-теста. При этом тест должен быть проведен только в столичной клинике.

Кому придется подождать

Если иностранный гражданин, например, прошел вакцинацию в России, но не в столице, он получит ответ о том, что информация о статусе вакцинации, переболевшего или наличии действующего отрицательного результата ПЦР-теста не найдена в ЕМИАС, при этом ответ из систем Минздрава России еще не получен.

"Если вы проходили вакцинацию не в городе Москве, пожалуйста, повторите запрос через два часа или воспользуйтесь приложением "Госуслуги СТОП Коронавирус", - говорится в рекомендации. Аналогичный ответ может ждать и граждан России.

Система информирует о том, что, если человек участвовал в клиническом исследовании вакцины "Спутник V", ему необходимо подождать окончания клинического исследования. "По истечении 180 дней с даты вакцинации первым компонентом препарата с Вами свяжется врач исследовательского центра и сообщит, что вам было введено - вакцина или плацебо", - отмечается в уведомлении.

Получение кода на "Госуслугах"

Менее чем за минуту прошел процедуру получения кода на портале "Госуслуги" корреспондент ТАСС, проживающий в Жуковском. При обращении к личному кабинету на mos.ru система предложила ему пройти авторизацию через "Госуслуги", после чего индексировала несколько вариантов получения QR-кода.

Поскольку прививку от коронавируса он делал в Московской области в январе, необходимо было выбрать пункт с переадресацией в соответствующий раздел "Госуслуг". После прохода по указанной на портале ссылке на экране компьютера отразился необходимый QR-код.

Проверка действительности кода заняла не многим более 10 секунд. При наведении на него камеры смартфона на экране появился зеленый прямоугольник с данными об инициалах владельца сертификата и его паспортными данными, частично скрытыми согласно требованиям по защите персональных данных, а также подтверждением, что сертификат о прививке действителен.

Также получить QR-коды можно в электронной медкарте, мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", в городской поликлинике через инфомат и в мобильном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус".