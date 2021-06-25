В фан-зону в "Лужниках" будут пускать по специальным QR-кодам с 26 июня

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Фан-зона для публичного просмотра матчей Евро-2020, расположенная в "Лужниках", возобновит работу с 26 июня для вакцинированных, переболевших или имеющих отрицательный ПЦР-тест на коронавирус болельщиков. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента спорта.

"С 26 июня зона публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 в "Лужниках" возобновит работу. С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Москве попасть в зону смогут только те болельщики, у которых есть защита от COVID-19. Это значит, что они либо прошли вакцинацию, либо имеют на руках отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прихода в зону болельщиков, или переболели коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом.