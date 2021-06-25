Минприроды может создать в Арктике систему мониторинга выбросов черного углерода и метана

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Система мониторинга выбросов черного углерода и метана может быть разработана для Арктической зоны России. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов на пленарной сессии международного форума "Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка для России и мира".

"Данные по выбросам тоже важно учитывать. Например, мониторинг по черному углероду и метану. Сейчас уже обсуждаем, как наладить такую систему в Арктике", - сказал он.

Министр также отметил, что в будущем необходимо не допустить негативного воздействия на окружающую среду в Арктике. "Для этого должны внедряться наилучшие доступные технологии, которые обеспечат минимизацию выбросов в атмосферный воздух, сбросов в водные объекты и другую гадость, которая вредит природе", - пояснил Козлов.