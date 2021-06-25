Валаамским монахам пригрозили удалением из обители за отказ от вакцинации от коронавируса

ТАСС, 25 июня. Руководство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря объявило о проведении обязательной вакцинации от коронавируса для всей братии обители, при отказе от прививки проживающие в монастыре будут обязаны его покинуть. Соответствующее распоряжение подписал игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев), сообщили ТАСС в пресс-службе обители.

"Могу повторить распоряжение владыки для братии монастыря: "Всем братьям готовиться к полной вакцинации, первая партия группы риска будет вакцинирована в субботу и воскресенье. При отказе от вакцинации любой виновный будет удален из монастыря без выдачи ему средств. Последнее относится к каждому брату, невзирая на чины, выслугу лет и должность", - сказал собеседник агентства, зачитав текст распоряжения.

По его словам, епископ сам переболел COVID-19. "Был в "красной зоне", он увидел смерить воочию, как люди лежат под этими аппаратами, и захотел спасти братию таким образом", - добавил собеседник агентства.

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь расположен в северо-западной части Ладожского озера на южном берегу острова Валаам в Сортавальском районе Карелии. Основателями монастыря считаются преподобные иноки из Византии Сергий и Герман, мощи которых хранятся в главном соборе обители. В 1990 году монастырь получил статус ставропигиального, то есть непосредственно подчиняющегося Патриарху Московскому и всея Руси.