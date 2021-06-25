Эксперт: изменение климата привело к увеличению числа тундровых пожаров в Якутии

ЯКУТСК, 25 июня. /ТАСС/. Изменение климата привело к увеличению числа тундровых пожаров в Якутии, что негативно отражается на развитии оленеводства. Об этом сообщил генеральный секретарь ассоциации "Оленеводы мира" Международной ассоциации оленеводов Андерс Оскал, выступая на сессии VIII Конгресса местных и региональных властей Евразии.

"Оленеводы столкнулись с тем, что температура [в Арктической зоне] повысилась на три градуса. В Сибири, например, в Черском (север Якутии - прим. ТАСС) потеплело даже на 6,2 градуса за последние десятилетия. Каковы последствия этих изменений? В результате [потепления] растет число лесных и тундровых пожаров. За последние 20 лет количество зарегистрированных лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) увеличилось с 250 до 2,5 тыс.", - сказал Оскал.

Он подчеркнул, что потепление климата значительно влияет на жизнь оленеводов: меняется глубина снежного покрова, биологическое разнообразие, растет число паводков. По мнению эксперта, адаптация к изменениям возможна за счет использования "устойчивой науки", когда наука служит обществу, а также применения традиционных знаний коренных народов.

С 24 по 26 июня в Якутске проходит VIII Конгресс местных и региональных властей Евразии, который собрал представителей местных и региональных властей, руководителей крупных международных организаций и ассоциаций местного самоуправления, представителей бизнеса и гражданского сообщества. Конгресс организован Евразийским региональным отделением Всемирной организации "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ) совместно с правительством Республики Саха (Якутия) и администрацией Якутска.