Мишустин сообщил о выделении около 25 млрд рублей на лечение больных с ковидом

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении около 25 млрд рублей на лечение больных с коронавирусом.

"Подписано распоряжение о направлении средств ФФОМС на оказание помощи больным с коронавирусной инфекцией и людям с подозрением на нее. Это 25 млрд рублей. Дополнительные вложения позволят обеспечить стабильность системы обязательного медицинского страхования", - заявил он в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его оценке, "не менее 700 тыс. госпитализаций при ковиде будет проведено за счет этих средств, люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно по полису ОМС во всех регионах страны".

Кроме того, добавил Мишустин, еще 25 млрд рублей пойдут "на предоставление специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи, которую оказывают федеральные медицинские организации".

"Там проводятся операции людям с тяжелыми заболеваниями с использованием современных технологий и методик. Такая медицинская помощь и дальше должна быть доступна гражданам. Для многих это вопрос не просто сохранения здоровья, а спасения жизни", - сказал он.

Глава кабмина пояснил, что "это первые транши из части оставшихся средств федерального фонда ОМС на поддержку здравоохранения". "Бесперебойная работа больниц и поликлиник - важный фактор в борьбе с коронавирусом", - подчеркнул он.

По словам премьера, ситуация с коронавирусом в России остается непростой, поэтому нужна дополнительная поддержка системе здравоохранения.

"Ситуация с коронавирусом в нашей стране продолжает оставаться непростой, инфекция распространяется, растет число заболевших", - сказал глава кабмина. Он указал, что это создает дополнительную нагрузку на врачей и весь персонал больниц и поликлиник. Кроме того, выросли расходы на лекарства и медизделия, которые необходимы пациентам. "В этой ситуации особенно важно поддержать нашу систему здравоохранения", - сказал Мишустин.

Оказание медпомощи

Премьер-министр поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко обеспечить проведение необходимого лечения не только пациентам с ковидом, но и с другими заболеваниями.

"Просьба проследить, чтобы пациенты с другими диагнозами, а не только с коронавирусом, получали необходимое лечение", - сказал глава кабмина в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Премьер подчеркнул, что складывается непростая ситуация. "Лето, у многих обостряются хронические заболевания. Конечно, под наблюдением должны быть такие люди, и просил бы вас внимательно за этим следить", - заключил Мишустин.

Кроме того, Мишустин поручил Минздраву сохранять резерв коек на случай ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

"Очень важно сохранять резерв коек на случай ухудшения ситуации", - сказал он.

Министр здравоохранения проинформировал, что сейчас в РФ более 570 тыс. человек находятся под наблюдением с коронавирусом или подозрением на него. При этом, отметил он, чаще других заболевают люди в возрасте 26-40 лет. "Если в первую волну и вторую волну мы констатировали преимущественно заболевание у лиц старше 40 лет и старше 60, это были доминирующие группы, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26-40 лет", - сказал Мурашко, уточнив, что около 12% госпитализированных с ковидом находятся в тяжелом состоянии.

Всего же, по его словам, в стране развернуто 173 тыс. больничных коек для пациентов с COVID-19, "то есть достаточное количество". "Мы фактически идем с опережением сегодня от количества поступающих пациентов. На прошлой неделе мы отмечали в двух регионах задержки с дополнительным развертыванием, сегодня они устранены", - сказал министр, добавив, что резерв реанимационных коек также является достаточным.