Эксперт: политика должна максимально далеко оставаться за границами Арктики

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Политика не должна быть доминирующей темой при обсуждении Арктики, необходимо уделять больше внимания собственным проблемам региона. Такое мнение высказал в пятницу ученый-политолог арктического центра Лапландского университета в Финляндии Адам Степиен на международном медиаконгрессе представителей стран - участниц Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) в рамках форума "Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка для России и мира".

"Мы должны максимально оставлять политику за границей Арктики, мы не должны позволять политике занимать первое место в наших беседах, в наших новостях, обсуждениях Арктики. Есть много других важных тем - окружающая среда, коренные народы", - сказал он.

"Конечно, есть политические проблемы, проблемы от тех решений, которые принимаются политиками по отношению к окружающей среде, к добыче ресурсов. Так что да, мы не можем не говорить о политике. Но журналисты, эксперты, исследователи должны все-таки фокусироваться на проблемах самой Арктики", - добавил ученый.

По его мнению, нужно также "не позволить сотрудничеству утонуть в этом море напряженности, которое сегодня наблюдается".

Степиен считает, что "нужно сделать так, чтобы люди больше знали об Арктике, чтобы журналисты в разных странах более грамотно освещали вопросы этого региона".

Международный форум "Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка для России и мира" проходит в Москве 25-26 июня. В рамках события рассматриваются вопросы устойчивого развития региона, адаптации к климатическим изменениям, сохранения флоры и фауны, а также развития особо охраняемых природоохранных территорий.