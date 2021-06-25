Эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться "Спутником V"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Эксперты одобрили вакцинацию беременных препаратом "Спутник V", сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-ковид-вак" у беременных", - сказал он на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Министр уточнил, что "таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией". "Я докладывал в предыдущее совещание, что среди беременных ковид встречается и встречается в том числе тяжелая форма течения", - заметил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 180 млн человек, примерно 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 409 088 случаев заражения, выздоровели 4 929 639 человек, умерли 132 064. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.