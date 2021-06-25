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Росгвардия привила от коронавируса 70% личного состава

Планируется максимальный охват вакцинации среди сотрудников и военнослужащих ведомства

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Росгвардия привила от коронавирусной инфекции порядка 70% личного состава, планируется максимальный охват вакцинации среди сотрудников и военнослужащих ведомства.

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"В Федеральной службе войск национальной гвардии РФ вакцинировано против новой коронавирусной инфекции порядка 70% личного состава. Планируется максимальный охват вакцинацией личного состава, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания", - сообщили на запрос ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что иммунизация личного состава от новой коронавирусной инфекции организована в медицинских организациях Минздрава России вакцинами, зарегистрированными в России. "В настоящее время интенсивность вакцинации выросла во всех округах войск национальной гвардии РФ", - заключили в ведомстве.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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