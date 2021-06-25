Росгвардия привила от коронавируса 70% личного состава

"В Федеральной службе войск национальной гвардии РФ вакцинировано против новой коронавирусной инфекции порядка 70% личного состава. Планируется максимальный охват вакцинацией личного состава, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания", - сообщили на запрос ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что иммунизация личного состава от новой коронавирусной инфекции организована в медицинских организациях Минздрава России вакцинами, зарегистрированными в России. "В настоящее время интенсивность вакцинации выросла во всех округах войск национальной гвардии РФ", - заключили в ведомстве.