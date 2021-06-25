Мурашко: только 0,5% прошедших полный курс вакцинации заболевают COVID-19

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российские вакцины эффективно защищают против коронавирусной инфекции. COVID-19 регистрируется только у 0,5% прошедших полный курс вакцинации, сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы видим, что граждане активно идут на вакцинацию, чтобы защитить свое здоровье и здоровье близких людей. И российские вакцины дают такую защиту. По данным федерального регистра пациентов, COVID-19 на сегодняшний день, за все время заболевания новой коронавирусной инфекцией, диагностирован лишь у 0,5% граждан, ранее получивших два компонента вакцины", - сказал он на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

При этом министр добавил, что у вакцинированных заболевание протекает легче.

Мурашко добавил, что около 12% пациентов, госпитализированных с коронавирусом в России, находятся в тяжелом состоянии. "Из общего количества госпитализированных сегодня 12% находятся в тяжелом состоянии", - сказал министр.