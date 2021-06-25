Попова: заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю выросла вдвое

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией в ряде российских регионов остается крайне напряженной, заболеваемость в целом по стране за неделю выросла вдвое. Об этом заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Эпидситуация сегодня в стране остается сложной, в ряде регионов - крайне напряженной, рост заболеваемости за прошедшую неделю по сравнению с четырьмя неделями назад составил 100%, то есть мы в два раза выросли, и в настоящее время отмечается динамика роста почти во всех регионах, но с разной интенсивностью"", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

Самый высокий прирост инфицированных коронавирусом отмечается в возрасте от 20 до 39 лет, подчеркнула Попова.

"Максимальный рост [заразившихся коронавирусом] - это от 20 до 39 лет, максимально активная часть населения", - сказала она.

Якутия стала единственным регионом России, где заболеваемость коронавирусом снизилась благодаря вакцинации и ограничениям, добавила глава Роспотребнадзора.

"По заболеваемости также хотела отметить отсутствие значимой динамики в трех субъектах и снижение на 6% в Республике Саха (Якутия). Это снижение наблюдается уже четвертую неделю как результат мер реагирования, которые были своевременно приняты, потому как там рост начался еще в середине апреля. И эффективная иммунизация, и все ограничительные меры, безусловно, дают свой эффект, который мы сегодня и наблюдаем. Единственный субъект в стране, который сегодня снижается", - сказала Попова.

По ее словам, половина случаев заражения коронавирусом в РФ сейчас связана с заражением внутри семьи.

"По нашим результатам эпидрасследования всех очагов, половина заражающихся [коронавирусом] - в семье", - сказала она на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Попова подчеркнула, что соблюдение всех требований дома также остается крайне актуальным.

Она также отметила, что коронавирусную инфекцию без симптомов стали выявлять в России в два раза чаще.

"Хочу обратить внимание, что у нас возросло выявление бессимптомных форм - также в два раза. Это говорит о необходимости соблюдать все меры и ограничительные меры", - сказала она. Главный санитарный врач страны напомнила, что бессимптомный носитель не проявляет признаков заболевания, но является его распространителем.

Ситуация на российских курортах

Попова отметила, что распространение коронавируса на российских курортах удается сдерживать, но ситуация остается напряженной.

"[Эпидемиологическую] ситуацию сегодня удается сдерживать на [российских] курортах. Это информация непосредственно с места. Но она остается напряженной", - сказала она.

Попова подчеркнула, что мероприятия, которые проводятся, в частности в Краснодарском крае, безусловно заслуживают внимания, "как эффективные ограничительные меры для того, чтобы россияне и гости России могли без риска для здоровья отдыхать на Черноморском побережье".

В Краснодарском крае с 1 июля принимать гостей в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

Ситуация в детских лагерях

Две вспышки коронавирусной инфекции произошли в детских лагерях России в первую смену, когда отдохнули в общей сложности 2 млн детей. В обоих случаях своевременно были приняты необходимые меры, сообщила глава Роспотребнадзора.

"Мы контролируем летнюю оздоровительную кампанию. Она продолжается. В первую смену успешно отработало более 32 тыс. организаций отдыха и оздоровления детей, где отдохнуло более 2 млн ребят. Эти цифры еще уточняются, подводятся - смена заканчивается. Хочу сказать, что ограничительные меры там, где они полностью соблюдаются, позволяют детям получить полноценный отдых. За весь этот период у нас было два групповых случая, которые выявлены были проактивно, меры были приняты очень своевременно, поэтому развитие ситуация не получила ни в одном из них", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с новой инфекцией.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что летним оздоровительным отдыхом планируется охватить 6,5 млн детей. По его словам, во всех детских лагерях предусмотрено наличие медицинского работника, а также обеспечено своевременное тестирование на коронавирус. Кроме того, во всех учреждениях будет организована система передачи тревожных сообщений для незамедлительного вызова экстренных служб, а осмотр зданий и территорий будет проводиться не реже четырех раз в сутки.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 180 млн человек, примерно 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 409 088 случаев заражения, выздоровели 4 929 639 человек, умерли 132 064. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.