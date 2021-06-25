Роспотребнадзор проверяет информацию о выявлении в России штамма "Дельта плюс"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о выявлении в России первого случая заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс". Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о якобы выявлении в России штамма "Дельта плюс". Подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы", - говорится в сообщении.

Ранее издание "Фонтанка" со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко сообщила, что в России выявлен первый заразившийся этим штаммом.

Версия коронавируса, получившая официальное название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре 2020 года, часто этот штамм называют индийским штаммом. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "Дельта плюс" считается еще более заразным.