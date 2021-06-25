Попова предложила пускать на курорты Краснодарского края привитых и переболевших ковидом

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор предложил пускать на курорты Краснодарского края не только привившихся от коронавируса, но и перенесших заболевание. Об этом в пятницу заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Поддерживая все инициативы, мы предложили руководству Краснодарского края немножечко изменить формулировку с тем, чтобы не только те, кто имеет вакцинацию, но и лица, имеющие информацию достоверную о перенесенном заболевании - эта информация будет доступна на сайте госуслуг в каждом личном кабинете - тоже могли попадать на курорты Сочи. Или люди, которые не могут сделать прививку по медицинским показателям", - сказала она на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам Поповой, мероприятия, которые проводятся, в частности в Краснодарском крае, заслуживают внимания, "как эффективные ограничительные меры для того, чтобы россияне и гости России могли без риска для здоровья отдыхать на Черноморском побережье".

В целом распространение коронавируса на российских курортах удается сдерживать, однако ситуация остается напряженной. "[Эпидемиологическую] ситуацию сегодня удается сдерживать на [российских] курортах. Это информация непосредственно с места. Но она остается напряженной", - подчеркнула Попова.

В Краснодарском крае с 1 июля принимать гостей в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.