Попова: обязательную вакцинацию для некоторых групп населения введут еще в восьми регионах

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых групп населения будет введена еще в восьми регионах страны. Об этом в пятницу заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день вакцинация обязательная в зависимости от эпидситуации для групп риска, для отдельных профессиональных групп уже введена в 10 субъектах РФ. С понедельника мы принимаем решение о расширении этого списка на восемь субъектов", - сказала она на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Попова подчеркнула, что эта мера является эффективной. "Во всех субъектах принимаются меры в зависимости от эпидемиологической ситуации и только во взаимодействии с главными государственными санитарными врачами. По их предложениям, инициативе или их постановлениям", - заметила она.

Охват тестированием на коронавирус остается ниже нормативного в Алтайском крае, Республике Ингушетия, Волгоградской, Смоленской, Курганской областях и Еврейской автономной области, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

"Охват тестирования [на коронавирус] вырос за последнюю неделю и достигает практически 300 на 100 тыс. населения в сутки в целом по стране. Но меньше 150 на 100 тыс. населения он в шести регионах. Это Алтайский край, Республика Ингушетия, Волгоградская, Смоленская, Курганская область и Еврейская автономная область", - сказала она на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 180 млн человек, примерно 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 409 088 случаев заражения, выздоровели 4 929 639 человек, умерли 132 064. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.