Мишустин обратил внимание на рост стоимости ПЦР-тестов на коронавирус

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору контролировать решение проблемы необоснованного роста цен на ПЦР-тесты и затягивания получения их результатов.

"В последнее время из регионов приходит информация о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит", - сказал в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией.

Получив от руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой доклад о мерах, необходимых для исправления ситуации, он дал поручение "держать этот вопрос на контроле". "И еще: обратите внимание санитарных врачей в субъектах РФ, что надо активнее взаимодействовать с органами власти на местах, чтобы снизить риск заболеваемости, активнее свою позицию высказывать. В принципе, к этому готов губернаторский корпус, здесь значительно все зависит также от позиции главного санитарного врача", - обратил внимание Поповой глава правительства.

Глава Роспотребнадзора в свою очередь обратилась к Мишустину с просьбой дать поручения ведомству и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести проверки случаев подорожания тестов на коронавирус в клиниках.

"Что касается цены, это та же самая ситуация, когда коммерческие лаборатории поднимают цены, набирают большое количество заказов и не успевают их вовремя выполнить. Поэтому попрошу вашего поручения ФАС и нам проконтролировать эту ситуацию на рынке", - сказала она.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 409 088 случаев заражения, выздоровели 4 929 639 человек, умерли 132 064. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.