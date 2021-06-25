Роспотребнадзор рассматривает возможность получения результатов ПЦР-теста за сутки

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор рассматривает возможность ограничить срок проведения теста на коронавирус одними сутками, вместо текущих 48 часов, сообщила в пятницу глава ведомства Анна Попова.

"Мы усиливаем контроль сейчас за сроками прохождения [тестирования], вместе с тем учитываем возможность лабораторной системы <...> и рассматриваем вариант перехода к обязательному 24-х часовому периоду проведения исследований", - сказала она на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Попова пояснила, что с осложнением эпидситуации и с требованием в целом ряде регионов прохождения ПЦР-тестирования и наличия отрицательных результатов такая услуга стала более востребованной.

"Мы анализируем скорость выдачи результатов, если мы сейчас не видим нарушений по государственным лабораториям, лабораториям системы здравоохранения, лабораториям системы Роспотребнадзора, то коммерческие лаборатории, к сожалению, увеличивают сроки необоснованно, превышая свою возможную способность произвести должное количество исследований и также повышают цены. Мы усиливаем сейчас контроль за сроками прохождения [тестирования]", - сказала она.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 409 088 случаев заражения, выздоровели 4 929 639 человек, умерли 132 064. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.