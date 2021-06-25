В столице ЮАР началась демонстрация за использование в стране вакцин "Спутник V" и Sinovac

ПРЕТОРИЯ, 25 июня. /ТАСС/. Крупная демонстрация с требованием скорейшего использования в Южно-Африканской Республике для борьбы с коронавирусом российской вакцины "Спутник V" и китайской Sinovac началась в середине дня в пятницу в столице страны Претории. Об этом сообщила местная радиостанция Jacaranda .

Демонстрация проводится по инициативе леворадикальной партии "Борцы за экономическую свободу", отмечает она. Местом сбора был объявлен парк в столичном районе Маупа Нага. Перед собравшимися, а их насчитывалось несколько сотен человек, выступил лидер партии Джулиус Малема. "Мы должны обеспечить все население страны эффективной вакциной от коронавируса", - заявил он на состоявшемся митинге. Малема подчеркнул, что пока доступ к вакцине имеют в основном привилегированные слои населения. Он отверг обвинения в том, что демонстрация нарушает меры по борьбе с пандемией коронавируса, третья волна которого в Претории приближается к пику. Введенные правительством ЮАР нормативы не разрешают устраивать массовые мероприятия на открытом воздухе с числом участников, превышающим 100 человек.

Малема с начала года ведет борьбу за использование "Спутника V" в ЮАР для вакцинации населения. "Неоспоримые научные данные показали, что российская вакцина имеет более высокий коэффициент эффективности и доступные условия хранения, - заявил он 16 февраля в телевизионном интервью. - Если наука говорит, что российская вакцина наиболее действенная против коронавируса, то почему мы ее еще не используем?".

Сейчас партия мобилизовала свои сторонников на крупную демонстрацию, которая двинулась из парка Маупа Нага к зданию Южноафриканского управления по регулированию медицинских средств (SAHPRA). Там уже пятый месяц проходят проверку вакцины "Спутник V" и Sinovac на предмет их возможного применения для вакцинации в ЮАР. Участники акции проведут перед учреждением митинг в целях заставить руководство SAHPRA ускорить работы по изучению этих вакцин.

Массовая вакцинация

Заявка на регистрацию "Спутника V" в ЮАР была подана в минувшем феврале, сообщило Министерство здравоохранения ЮАР. Медицинские власти страны подчеркивают, что находятся в постоянном взаимодействии с производителями российской вакцины. В конце апреля Минздрав ЮАР объявил, что страна намерена закупить 10 млн доз вакцины "Спутник V", как только она будет одобрена национальным регулятором для применения в республике.

Общенациональная вакцинация от COVID-19 началась в ЮАР 17 февраля, использовался препарат Johnson & Johnson. Ранее ЮАР отказалась от вакцины AstraZeneca из-за ее низкой эффективности против преобладающего в стране штамма коронавируса 501Y.V2. Вся закупленная страной партия этой вакцины в объеме 1 млн доз была продана Африканскому союзу. Вторая фаза вакцинации началась в стране 17 мая с применением средства фармацевтической группы Pfizer. Общее число жителей ЮАР, получивших прививки от коронавируса, составляет к текущему дню 2,23 млн, полный прививочный цикл прошли 480 тыс. человек, или 0,8% населения страны.

На текущий день в ЮАР насчитывается наибольшее число инфицированных и умерших в связи с коронавирусом среди всех стран Африки - 1 861 065 и 59 258 соответственно.