Эксперт заявила, что образец штамма "дельта плюс" выявили в России в апреле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Образец штамма коронавируса "дельта плюс" был выявлен в России в апреле, данных о том, что это был случай заражения, - нет. Дальнейшего распространения штамма ученые не выявили, сообщила в пятницу ТАСС заместитель директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дарья Даниленко.

"Мой комментарий на вопрос, есть ли в России "дельта плюс" вариант состоял в том, что в рамках анализа базы данных образцов из России мы обнаружили один такой вариант. Нет никаких данных, что это заражение, есть только данные, что есть такой образец. Но стоит особо подчеркнуть, что этот образец - это образец от апреля, ни в мае, ни в июне ни одного такого больше не нашли, это старый образец. Больше мы его не выявили, никакого распространения мы не видим, ничего нет", - рассказала собеседница агентства.

Как пояснила замдиректора, образцы поступают в институт "в огромном количестве", ученые проводят анализы их геномов, чтобы выяснить, какая линия сейчас циркулирует. Она уточнила, что в НИИ не проводили анализ свойств выявленного образца.

Ранее издание "Фонтанка" со ссылкой на Даниленко сообщило, что в России выявлен первый заразившийся этим штаммом.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора также сообщили, что научные организации ведомства проверяют информацию о выявлении в России первого случая заражения штаммом коронавируса "дельта плюс". Там отметили, что "подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы".

Версия коронавируса, получившая официальное название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским штаммом. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "дельта плюс" считается еще более заразным.