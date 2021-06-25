В Москве на удаленный режим работы переведут 30% сотрудников

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Работодатели в Москве должны перевести на дистанционный режим работы минимум 30% сотрудников за исключением вакцинировавшихся. Также на удаленку должны быть переведены работники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, сообщается в указе, опубликованном в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Установить, что с 28 июня 2021 года возобновляется обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы: перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы не менее 30% работников (включая граждан, указанных в подпункте втором настоящего пункта). Количество работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, определяется исходя из общего количества работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, уменьшенного на количество лиц, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции, прошедшую государственную регистрацию в РФ, при условии, что сведения об их вакцинации содержатся в ЕМИАС или в ЕГИСЗ; всех работников из числа граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы", - говорится в документе.