Алтайский край, Кубань и Дагестан лидируют по присланным на Прямую линию вопросам

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Алтайский край, Кубань, Дагестан, Москва и Липецк составили пятерку регионов, лидирующих по количеству обращений, поступающих на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал "Россия-1".

"В первой пятерке по количеству вопросов [на прямую линию] - Алтайский край, Кубань, Дагестан, Москва и Липецк", - сообщил телеканал.

По его данным, больше всего россиян волнуют темы пандемии, массовой вакцинации, роста тарифов ЖКХ, а также индексации пенсий и зарплат.

Прямая линия состоится 30 июня. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, каждый может задать вопрос через специальное мобильное приложение "Москва - Путину", которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Вопросы будут приниматься и через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.