В Москве продлили запрет на работу общепита в ночное время

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил запрет на работу заведений общепита в столице с 23:00 до 06:00, следует из опубликованного в пятницу указа мэра города.

"Продлевается приостановление в период с 23:00 до 06:00 оказания гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке", - говорится в документе.

Как сообщалось ранее, с 28 июня рестораны и кафе должны будут создать систему проверки QR-кодов, а фудкорты смогут открыться только после создания системы контроля, которая позволит не пускать посетителей без этих кодов. Те, кто не будет выполнять эти требования, смогут работать только навынос или на доставку. Остальные заведения смогут работать без ограничений по времени и не требовать от посетителей носить маски и перчатки (для персонала это остается обязательным).

При этом развлекательные мероприятия в барах и ночных клубах с 23:00 до 06:00 по-прежнему запрещены.