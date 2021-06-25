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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор изучает, какие штаммы ковида вызывают наиболее тяжелое состояние

По словам главы ведомства Анны Поповой, созданная на базе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Российская национальная база данных геномных исследований продолжает расширяться

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор изучает штаммы коронавируса, вызывающие наиболее тяжелое состояние пациента. Об этом заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Отдельное внимание мы уделяем секвенированию вирусов, которые обнаружены в биоматериале прибывших из-за рубежа. И также сейчас организовываем корреляцию с тяжестью заболевания, чтобы мы понимали, какие именно варианты вируса вызывают наиболее тяжелое состояние пациента", - сообщила она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.

По ее словам, созданная на базе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Российская национальная база данных геномных исследований продолжает расширяться. На сегодняшний день к ней подключены и зарегистрированы уже 26 научных организаций, из них 14 - это научные организации Роспотребнадзора. За последнюю неделю к программе также присоединились НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, научные организации Минздрава, подключается Сколковский институт науки и технологий.

Попова отметила, что это позволит расширить базу и обеспечить анализ биоматериала, который поступает из всех 85 регионов в организации Роспотребнадзора, в том числе из отдаленных территорий. Объем биоматериала и проводимого секвенирования коррелирует с количеством заболевших на каждой территории, поэтому наибольшее количество данных сегодня накапливается из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, добавила она.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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