Роспотребнадзор изучает, какие штаммы ковида вызывают наиболее тяжелое состояние

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор изучает штаммы коронавируса, вызывающие наиболее тяжелое состояние пациента. Об этом заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Отдельное внимание мы уделяем секвенированию вирусов, которые обнаружены в биоматериале прибывших из-за рубежа. И также сейчас организовываем корреляцию с тяжестью заболевания, чтобы мы понимали, какие именно варианты вируса вызывают наиболее тяжелое состояние пациента", - сообщила она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.

По ее словам, созданная на базе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Российская национальная база данных геномных исследований продолжает расширяться. На сегодняшний день к ней подключены и зарегистрированы уже 26 научных организаций, из них 14 - это научные организации Роспотребнадзора. За последнюю неделю к программе также присоединились НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, научные организации Минздрава, подключается Сколковский институт науки и технологий.

Попова отметила, что это позволит расширить базу и обеспечить анализ биоматериала, который поступает из всех 85 регионов в организации Роспотребнадзора, в том числе из отдаленных территорий. Объем биоматериала и проводимого секвенирования коррелирует с количеством заболевших на каждой территории, поэтому наибольшее количество данных сегодня накапливается из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, добавила она.