Мурашко: компания-оператор наращивает поставку вакцин от коронавируса в регионы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Компания-оператор наращивает объемы поставки вакцин от коронавируса в российские регионы, дополнительные дозы вакцины получит, в частности, Хабаровский край, заявил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"По логистической схеме: в связи с увеличившимся количеством пациентов, активно идущих на вакцинацию, потребовалось изменение логистических цепочек. И компания-оператор, обеспечивающая доставку, сегодня наращивает эти объемы поставки", - сказал он на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"В 8 утра мы проводили с ними [компанией-оператором] очередную сверку по доставке в регионы, где остро нуждаются [в вакцине], в частности это Хабаровский край. В 13 часов самолетом будут направлены туда дополнительные дозы вакцины", - сообщил министр.

Прививочная кампания в Хабаровском крае была частично приостановлена из-за нехватки препарата. По информации Минздрава региона, вакцина на исходе, поэтому с пятницы, 25 июня, власти приостановили работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента вакцины. Вакцинация вторым компонентом продолжается в обычном режиме.